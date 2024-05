Demi Vollering s'impose sur la 2e étape au sommet de l'Alto de Rozales

La gagnante de l'étape prend également le contrôle du classement général, qu'elle domine avec 8 secondes d'avance sur Muzic. Swinkels pointe à 11 secondes.

L'ascension finale, très roulante et longue de seulement 2,4 km à 6,5%, a permis un groupe d'une trentaine d'éléments de passer sous la flamme rouge. C'est le moment qu'a choisi Demi Vollering pour attaquer, avec Karlijn Swinkels et Évita Muzic en chasse. Finalement, la championne des Pays-Bas a tenu bon pour enlever la victoire et les 10 secondes de bonification, en plus d'un court écart de 4 secondes sur Muzic.