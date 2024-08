Demi Vollering a travaillé, mais un incident technique a empêché Lorena Wiebes de sprinter

La Néerlandaise Lorena Wiebes, qui domine actuellement le sprint mondial, n'a pu disputer la victoire d'étape en ouverture du Tour de France Femmes, à cause d'un incident mécanique. Sa compatriote et coéquipière chez SD Worx-Protime, la tenante du titre Demi Vollering, a regretté de n'avoir vu Wiebes conclure et s'emparer du maillot jaune à La Haye, aux Pays-Bas.