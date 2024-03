Dernière répétition avant le Tour des Flandres pour les amateurs de pavés

Les spécialistes des classiques du nord auront une dernière occasion d'affûter leurs armes avant le Tour des Flandres et Parix-Roubaix, ce mercredi à l'occasion de la 78e édition d'À Travers la Flandre (WorldTour), qui reliera Roulers à Waregem sur 188,6 kilomètres. En l'absence du champion du monde Mathieu van der Poel, la compétition sera féroce pour déterminer le successeur du Français Christophe Laporte, également absent.

Wout van Aert emmènera la Visma-Lease a Bike. Il ne pourra compter Laporte et le vainqueur de 2021 Dylan Van Baarle, malades, mais s'appuiera notamment sur Tiesj Benoot et Jan Tratnik.

Les derniers résultats désignent le Danois Mads Pedersen comme ultime favori de la course. Le leader de la Lidl-Trek a battu van der Poel à Gand-Wevelgem et a déjà décroché 7 victoires cette saison. Ses coéquipiers ne sont pas en reste, et Jasper Stuyven comme Jonathan Milan peuvent également prétendre à la victoire.