"Des sentiments mitigés" pour Louis Clincke, encore 4e du contre-la-montre en classe C4

La France a monopolisé le podium de ce championnat du monde, tandis que Clincke a dû une nouvelle fois se contenter de la "médaille en chocolat". Il avait fini 4e des Jeux Paralympiques sur le contre-la-montre, quelques jours avant de finir 12e de la course en ligne (avec les classes C4 et C5 mélangées).

"D'une part, je suis satisfait de mon chrono. D'autre part, ces dernières semaines ont eu un certain effet de décompression après les Jeux Paralympiques, qui viennent de se terminer. Heureusement, une fois en Suisse, j'ai réussi à tourner la page et m'enthousiasmer pour ces Mondiaux."

Âgé de 37 ans, Louis Clincke avait décroché deux médailles d'argent aux championnats du monde 2022 au Canada, sur le chrono et la course en ligne. Il s'apprête désormais à prendre le départ de la course de 90,2 kilomètres en Suisse, jeudi, même si elle ne constituait pas son objectif principal. "Je me suis focalisé sur le contre-la-montre lors de ces championnats du monde, et j'ai moins hâte de participer à la course en ligne, avec ses nombreux kilomètres. Bien sûr, je ferai de mon mieux", a-t-il assuré. "Je vise le top 5."

Clincke souffre d'un pied tombant et porte une prothèse à la hanche après avoir été renversé par une voiture en 2013. La classe C4 est réservée aux athlètes avec une amputation tibiale unilatérale ou troubles neurologiques associés.