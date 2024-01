Déshydraté, Eli Iserbyt a dû faire un passage par les urgences

Le vainqueur du Superprestige et leader du classement général de la Coupe du monde avait connu un jour sans samedi, lors du cross de Hulst dans le cadre de la Coupe du monde. Il avait dû abandonner à la mi-course, et a annoncé dans la foulée qu'il ne courrait pas les cross de Baal et de Coxyde, deux épreuves du Trophée X2O.