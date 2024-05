Deux sprints victorieux sur un Grand Tour pour Tim Merlier: "Mes détracteurs seront déçus"

Au bout d'un sprint au coude-à-coude avec l'Italien Jonathan Milan (Lidl-Trek), Tim Merlier (Soudal Quick-Step) s'est offert la 18e étape du Tour d'Italie (WorldTour) et a ainsi signé une deuxième victoire dans cette édition 2024 du Giro.

Un sprint qui est parti de loin puisque tout s'est lancé dans le dernier kilomètre. "Julian voulait faire quelque chose, donc on devait s'organiser ensemble", a commenté Merlier au micro de l'organisation.

"On a toujours été en bonne position, ce n'était pas parfait, mais on y est arrivé. J'ai été surpris lors du dernier kilomètre avec ces deux virages très rapides et aussi dans les 500 derniers mètres."