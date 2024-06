Deux sur deux pour Roglic qui souffre toujours à l'épaule : "Rester sur deux roues demain"

Roglic a sprinté pour remporter l'étape dans la station de ski de Samoëns 1600 après une étape de montagne exigeante. "L'étape a probablement semblé plus facile qu'elle ne l'était en réalité. C'était une étape difficile", a-t-il déclaré après coup. Les conditions météorologiques et le parcours l'ont rendue difficile, mais aussi l'épaule sur laquelle le Slovène a chuté jeudi. Elle manque toujours de mobilité. "Mettre et enlever un imperméable d'une seule main n'est pas facile. Dans la première descente, j'étais gelé. (laconique) J'attends encore l'été".

Sur la route, le train de la Bora-hansgrohe a impressionné Roglic. "Les gars ont fait un travail fantastique. Même si nous ressentons tous encore les effets de la chute et de la succession d'étapes difficiles, les coéquipiers ont tout contrôlé du début à la fin. Je suis content d'avoir eu les jambes pour finir. L'occasion était là, et l'équipe a fait un travail incroyable. C'est un autre jour à célébrer."