Deux sur deux pour Sam Bennett: "Belle performance de mon équipe"

Après l'étape de mercredi à Abbeville, Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) a, à nouveau, été le plus rapide jeudi du peloton à Bouchain, lors de la 3e étape des Quatre Jours de Dunkerque. L'Irlandais a décroché sa deuxième victoire de la saison. Une étape pavée attend les coureurs vendredi et les chances qu'elle se transforme en un quatrième sprint massif consécutif semblent très minces.

"C'est encore une fois une belle démonstration que mes coéquipiers ont faite en amont du sprint. C'est ce que j'appelle le symbole de la maturité et de l'expérience. Dans un sprint, il faut être capable de s'adapter rapidement et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes maintenant dans une bonne dynamique avec l'équipe. Nous avons remporté deux des trois étapes de ces Quatre Jours de Dunkerque et nous avons encore une chance d'obtenir un très bon classement final, avec plusieurs coureurs", a déclaré Sam Bennett.

Decathlon AG2R LA Mondiale peut encore compter sur quelques coureurs pour le général. Pierre Gautherat et Oliver Naesen se situent à 24 secondes de leur coéquipier Bennett, avec, en ligne de mire, une étape pavée difficile vendredi et une étape pour grimpeurs samedi. "Nous pouvons encore aller dans tous les sens et nous prenons la course au jour le jour. Demain, je prendrai le départ avec le maillot de leader."