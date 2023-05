Deuxième victoire d'étape pour Aniolkowski, Leitao remporte le classement général

Stanislaw Aniolkowski a remporté la quatrième et dernière étape du Tour de Grèce (2.1), qui reliait samedi Costa Navarino à Olympie sur 133,5 kilomètres. Le Polonais de l'équipe Human Powered Health s'est adjugé le sprint conclusif devant le Portugais Iuri Leitao (Caja Rural-Seguros RGA) et l'Allemand Pirmin Eisenbarth (Bike Aid). Au classement général, Leitao a décroché la victoire finale.

Iuri Leitao, qui s'était emparé du maillot de leader après avoir remporté la troisième étape vendredi, a défendu celui-ci avec succès pour terminer en tête du classement général. Il y devance le Néo-Zélandais Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke) de six secondes et le vainqueur du jour, Stanislaw Aniolkowski, de neuf secondes. Le Portugais de 24 ans n'avait encore jamais remporté la moindre course dans sa carrière.

Aniolkowski a remporté un sprint extrêmement serré face au maillot bleu, Leitao, devant un peloton regroupé malgré une ascension à trois kilomètres du terme. Déjà vainqueur mercredi sur la première étape en ligne, le Polonais porte son total de victoires en carrière à cinq.