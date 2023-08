Deuxième victoire d'étape pour Romain Grégoire, qui conforte le maillot jaune

Sur cette étape vallonnée, la plus longue de cette course en quatre actes, six hommes se sont détachés du peloton après une vingtaine de kilomètres : Nicolas Debeaumarché (St-Michel-Mavic-Auber 93), Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizane), Callum Macleod (A Bloc CT), Thomas Bonnet (TotalEnergies), Andrea Mifsud (Nice Métropole Côte d'Azur), et Alessandro Iacchi (Team Corratec). Le groupe a pris jusqu'à six minutes sur le peloton mais l'écart s'est progressivement réduit.

Le peloton est finalement revenu sur les coureurs à l'avant dans la dernière difficulté du jour, le Plateau des Orgues, côte de 5,8 kilomètres au sommet de laquelle l'arrivée de l'étape était jugée.