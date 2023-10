Dix Belges au départ du dernier monument cycliste de la saison

Parmi les favoris, on retrouve évidemment Remco Evenepoel qui pourra compter sur ses compatriotes du 'Wolfpack' Mauro Vansevenant et Ilan Van Wilder, qui a impressionné en début de semaine en s'imposant à la Tre Valli Varesine.

Avec Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet, Lennert Van Eetvelt et Maxim Van Gils, la formation Lotto Dstny présente quatre Belges au départ de la 'course aux feuilles mortes'. Les trois Belges restants sont Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) et Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck).