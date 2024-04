Douze Belges à Milton dans l'importante manche finale en vue des JO de Paris

Thibaut Bernard, Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Noah Vandenbranden et Yoran Van Gucht; Katrijn De Clercq, Hélène Hesters et Lani Wittevrongel et les sprinters Runar De Schrijver, Valerie Jenaer et Julie Nicolaes défendront les couleurs belges.

Milton accueille la 3e et dernière manche de cette Coupe des Nations après Adelaïde, en Australie, et Hong Kong.