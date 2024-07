Dstny va disparaitre des maillots de l'équipe cycliste Lotto

Le style et la personnalité du PDG de la Loterie Nationale auraient eu raison de la relation entre les deux entreprises, fait-on savoir du côté de l'opérateur télécom.

Les relations entre Dstny et la Loterie Nationale, propriétaire de l'équipe cycliste, se sont dégradées au point d'avoir raison du contrat de sponsoring. Début 2025, le nom Dstny disparaîtra des maillots cyclistes.

Le PDG de Dstny, Daan De Wever, estime que la collaboration "n'est plus conforme aux valeurs et aux standards" de son entreprise. "Les relations avec la Loterie se sont dégradées juste après le début" de cette collaboration, a déclaré De Wever à De Tijd. "Nous avons vite réalisé que nous étions dans une structure où la Loterie ne voulait pas partager le pouvoir. Pour chaque décision - tant sportive que politique - ils voulaient avoir le dernier mot. La culture, le style et la collaboration n'étaient pas ce que nous avions à l'esprit ."

Dstny est co-sponsor de l'équipe cycliste Lotto depuis fin février 2022, pour un montant compris entre 5 et 7 millions d'euros de sponsoring par an. De Wever souligne que la relation avec l'équipe cycliste elle-même a toujours été positive.

Sollicite par le quotidien flamand, le porte-parole de la Loterie nationale, Jérémie Demeyer, renvoie au conseil d'administration de l'équipe cycliste prévu lundi.