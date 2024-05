Duels entre puncheurs et sprinters au Mont-de-l'Enclus, mais sans Arnaud De Lie

La 84e édition du Circuit franco-belge cycliste (1.Pro), qui se court ce mercredi le 29 mai, annonce une empoignade entre les puncheurs et les sprinters sur les pentes du Mont-de-L'Enclus. La course a réintégré la Lotto-Cycling Cup et dont elle compose la 6e manche en 2024. Elle se disputera entre Tournai (13h) et le Mont-de-L'Enclus sur la distance de 190,6 kilomètres avec un dénivelé positif de plus de 2.200 mètres.