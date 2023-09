Dylan Groenewegen: "Le parcours du Championnat d'Europe est très difficile"

"Cette deuxième place n'est pas très enviable, mais c'était un beau sprint, très équilibré. Jasper était s'est présenté juste un peu plus tôt sur la ligne et c'est donc le vainqueur légitime", a déclaré le coureur Jayco-Alula, qui a terminé deuxième pour la troisième comme en 2017 et 2021.

Philipsen semble imbattable. "Il arrive souvent à parachever le travail. Cette fois, j'avais la possibilité de le battre, mais j'ai démarré un rien trop tard", a regretté Groenewegen. "Je dois en tirer les leçons et voir ce que je peux améliorer dans mon sprint. C'est clair que l'on ne gagne pas un sprint si on démarre un rien trop tôt ou un rien trop tard. Jasper l'a fait au bon moment. Lorsque nous avons franchi la ligne d'arrivée, on ne savait pas qui avait gagné. Nous roulions presque à trois sur la même ligne."