Dylan Groenewegen s'impose au sprint, Arnaud De Lie 3e

Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) a remporté le Tour du Limbourg (1.1), course cycliste d'un jour disputée entre Hasselt et Tongres, dimanche. Le Néerlandais s'est imposé au sprint après 195,6 kilomètres devant l'Allemand Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck) et Arnaud De Lie (Lotto Dstny).