Dylan Teuns dans la sélection de Israel-Premier Tech, pas Chris Froome

Israël-Premier Tech compte aussi sur les Canadiens Michael Woods, Hugo Houle et Guillaume Boivin, les Australiens Simon Clarke et Nick Schultz, le Letton Krists Neilands et le Néo-Zélandais Corbin Strong.

Teuns et Woods sont les fers de lance en montagne. Clarke, Houle, Schultz et Neilands tenteront leur chance dans les étapes vallonnées. Strong et Boivin sont les atouts d'Israel-Premier Tech au sprint.

"Nous avons une équipe forte, prête à courir de manière agressive. Notre objectif principal est de viser des victoires d'étape", a expliqué le directeur sportif belge Rik Verbrugghe. "Nous savons tous qu'il est difficile de gagner une étape sur le Tour, mais je pense que chacun de nos huit coureurs en est capable."

"Notre sélection pour le Tour a été une décision difficile", a poursuivi le manager général Kjell Carlström. "Nous pensons avoir sélectionné les huit coureurs les plus aptes à atteindre nos objectifs. Le fait que la décision ait été difficile à prendre lorsque nous avons examiné notre longue liste montre la force et la profondeur de notre groupe de coureurs et, malheureusement, nous n'avons pas pu sélectionner tout le monde".