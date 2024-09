Eddie Dunbar profite davantage de sa deuxième victoire : "C'est encore plus agréable"

L'Irlandais Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla) a remporté sa deuxième victoire d'étape sur la 79e édition du Tour d'Espagne lors de la 20e étape disputée samedi entre Villarcayo et Picon Blanco. Contrairement à sa victoire sur la 11e étape, il a, cette fois-ci, remporté la mise sur une arrivée au sommet, après avoir lâché les candidats au classement général. "Cette fois-ci, c'est encore un peu plus agréable", s'est-il réjoui au micro des organisateurs.

Dunbar a distancé les candidats au classement général dans la dernière montée de Picon Blanco. "J'ai 12 minutes de retard sur le classement général, je savais que j'aurais un peu de marge de manœuvre. J'ai bien géré mon rythme. Je connaissais cette montée, nous l'avions faite lors du Tour de Burgos 2020. J'y suis allé à fond dans les parties raides et j'ai fait en sorte de ne pas complètement me vider sur les replats."

Dunbar, 28 ans, revient au meilleur niveau avec deux victoires d'étape après quelques mois difficiles marqués par la malchance. "J'ai eu de bons moments, j'ai eu de mauvais moments, et cela fait partie du processus. Des moments comme celui-ci n'arrive pas souvent. J'ai hâte de partager ces moments et de les fêter avec mes amis et ma famille."