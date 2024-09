Eddie Dunbar s'offre la 20e étape au Picon Blanco, Primoz Roglic reste en rouge

L'Irlandais Eddie Dunbar (Jayco AlUla) a remporté la 20e et avant-dernière étape du Tour d'Espagne, samedi, après 172 km entre Villarcayo et le Picon Blanco. Dunbar, parti à 3,5 km du sommet, s'est imposé légèrement détaché devant l'Espagnol Enric Mas (Movistar) et le Slovène Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), qui conserve son maillot rouge avant la dernière étape.