Edward Theuns n'a pas pu faire mieux qu'une 5e place: "Je n'avais plus les jambes"

"C'était très agité aujourd'hui" a déclaré Theuns à l'arrivée. "Les routes étaient larges, mais nous sommes allés très vite dans le final et il y a eu une grosse bagarre à 4 kilomètres de l'arrivée. J'ai réussi à bien rester avec Otto (Vergaerde, ndlr). Il m'a très bien ramené à l'avant dans les 3 derniers kilomètres".

La situation n'a pas profité ensuite au train de la Lidl-Trek. "Jacopo (Mosca) a pris le relais, mais nous avons alors fait une erreur en allant trop vite dans le dernier virage. On était encore loin de la ligne et je me suis retrouvé face au vent, à me battre pour attraper la roue de Groves. À cette vitesse, on perd beaucoup d'énergie. J'ai quand même réussi à prendre la roue, mais UAE est arrivé très vite. J'ai aussi vu la chaîne de Groves dérailler, ce qui m'a surpris. À la fin, je n'avais pas les jambes. Je me suis trop battu avec le vent dans les deux derniers kilomètres".