Eli Iserbyt décroche son premier titre de champion de Belgique

Un trio formé par Vanthourenhout, le champion en titre, Wyseure et Thibau Nys (Baloise Trek Lions) s'est dégagé au deuxième des sept tours. Iserbyt, 26 ans, est revenu sur eux avant de s'isoler en tête au quatrième tour. Il n'a plus lâché la première place et s'est envolé vers un premier titre de champion de Belgique chez les élites. Son palmarès comprend notamment un titre de champion d'Europe (2020) et le classement général de la Coupe du monde (2022).

Wyseure a pris la deuxième place à 24 secondes devant Vanthourenhout, troisième à 36 secondes. Niels Vandeputte s'est classé quatrième, devant Jens Adams et Nys.