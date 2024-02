Eli Iserbyt est déçu de sa cinquième place

"Je suis déçu. Je n'ai plus la forme que je souhaite et c'est dommage", a confié le champion de Belgique au micro de Sporza. "J'ai souffert, j'ai roulé à la limite. C'est dommage, car j'ai travaillé pour ça, mais je sentais que j'étais presque au bout de mes forces. C'est dommage de ne pas avoir pu prolonger plus longtemps, mais c'est ainsi."

Avec son titre de champion de Belgique et ses victoires finales en Coupe du monde et dans le Superprestige, Iserbyt a vécu une excellente saison. "Aujourd'hui, je ne pensais pas à ça. Le podium était très important et je suis déçu", a-t-il souligné.