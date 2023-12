Eli Iserbyt et Ceylin del Carmen Alvarado défendent leurs places de leaders à Val di Sole

Ce ne sera pas le cas des deux leaders du classement: Eli Iserbyt et la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado qui viennent défendre leur position.

Eli Iserbyt possède 187 points après six épreuves et deux victoires à Troyes et Flamanville, soit 34 de plus que Pim Ronhaar (153). Le Néerlandais ne sera pas en action à Val di Sole, tout comme son coéquipier et compatriote Lars van der Haar (151 points). L'année dernière, la victoire était revenue à Michael Vanthourenhout. Il avait alors devancé Niels Vandeputte et le Suisse Kevin Kuhn.