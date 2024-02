Eli Iserbyt, qui se rapproche des 50 victoires professionnelles, a été loin dans l'effort

"Nieuwenhuis a dû avoir un sérieux coup de mou", a raconté Iserbyt. "Je savais que ce serait une longue course. Je me souviens que l'année dernière, tout s'était joué dans le final", a déclaré le vainqueur final du Superprestige.

"C'était super dur. Je voulais rouler à mon propre rythme durant les premières 40 minutes", a raconté Iserbyt. "A un moment donné, j'ai commencé à faire quelques fautes. Je me suis repris et je me suis concentré sur la course. J'ai pu revenir d'abord sur Lars van der Haar et puis sur Michael Vanthourenhout. L'intention était de rouler avec Michael derrière Nieuwenhuis. Quand j'ai creusé un écart sur Nieuwenhuis, j'ai foncé. Je pense qu'il a eu un coup dur mentalement quand il s'est rendu compte que le meilleur était parti."