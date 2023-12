Eli Iserbyt se concentre sur son classement : "Nous n'y sommes pas encore"

"Il y a eu une bataille féroce pour les premières places dans notre grande échappée", a déclaré Iserbyt à l'arrivée. "Il a fallu se battre pour conserver une bonne position, mais j'ai réussi à chaque fois. À trois tours de l'arrivée, j'ai voulu tenter ma chance, mais Mathieu van der Poel était déjà parti. Je pensais qu'un certain nombre de gars accusaient déjà le coup. Wout van Aert a surgi devant moi et j'ai pu rester derrière lui. Dans le dernier tour, j'ai chuté et j'ai donc été définitivement relégué à la troisième place. Rouler sur et dans le sable n'est pas vraiment mon truc. Les petits virages courts étaient par contre à mon avantage. Je suis content de cette troisième place."

Eli Iserbyt compte désormais 255 points au classement de la Coupe du monde. Pim Ronhaar suit à 57 points et Lars van der Haar à 64 points. "Ronhaar et Nieuwenhuis ont de nouveau joué leur rôle de coéquipiers", a ajouté Iserbyt. "Cela m'a donné une force supplémentaire pour pouvoir donner un peu plus. Ça se présente bien au classement, mais nous n'y sommes pas encore."