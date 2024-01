Eli Iserbyt s'impose à Otegem avec le maillot de champion de Belgique sur les épaules

Eli Iserbyt s'est imposé "chez lui" devant le Britannique Cameron Mason, 2e et Jente Michels, 3e. "Ils ne m'ont pas facilité la tâche", a commenté le vainqueur à propos de ses dauphins. "J'ai dû m'activer au début, car j'étais un peu tendu dans le premier tour. Ensuite, ça s'est amélioré et j'ai pris de la vitesse. J'étais déterminé à gagner aujourd'hui."

La fierté de porter la tunique a galvanisé le local de l'étape. "C'était bizarre de courir avec ce maillot. J'ai dû me pincer parfois quand je me voyais courir. C'est un peu irréel, je dois encore m'y habituer." Interrogé sur un potentiel maillot arc-en-ciel dans quelques semaines, Eli Iserbyt a tempéré. "J'ai le maillot de champion de Belgique aujourd'hui, et c'est déjà bien."

Iserbyt part mardi en stage en Espagne et disputera dimanche à Benidorm l'avant-dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross, avec une dernière fois cette saison les trois caïds au départ, le Néerlandais Mathieu van der Poel, Wout van Aert et le Britannique Tom Pidcock.