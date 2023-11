Eli Iserbyt triomphe à Troyes: "Ce parcours a été tracé à ma taille"

Vainqueur à Troyes pour la quatrième fois de la saison, Eli Iserbyt est le nouveau leader du classement de la Coupe du monde de cyclocross. "J'ai tout de suite senti que ce parcours me convenait parfaitement", a commenté le coureur Pauwels Sauzen-Bingoal, qui s'est débarrassé de son seul véritable rival, Lars van der Haar, à un peu plus de deux tours de la fin.

"Je voulais vraiment gagner tout de suite et j'étais très enthousiaste. Samedi à Merksplas, j'ai baissé les gaz à un moment donné afin d'économiser des forces en vue de cette course à Troyes. Je suis tombé sur un Lars van der Haar très fort. Je suis très heureux d'avoir pu lui dicter ma loi bien qu'il se soit jamais avoué battu", s'est réjoui Iserbyt, qui a crevé en début de course.

"Il était important de rester calme", a poursuivi Iserbyt. "Avec un nouveau vélo, j'ai dépassé des coureurs avant d'arriver à Lars van der Haar, qui était en tête J'ai été surpris de voir à quel point j'étais fort. Avec cette victoire, je m'empare également de la tête du classement général de la Coupe du monde. Normalement, je disputerai tous les cross. C'est un choix conscient que j'ai fait avant le début de la saison. En Coupe du monde, nous avons encore dix courses difficiles devant nous. C'est encore long. La victoire au classement général n'est certainement pas encore acquise, même si certains renoncent à des courses", a analysé Iserbyt.