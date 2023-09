Elia Viviani remporte la première étape au sprint

Elia Viviani (INEOS-Grenadiers) est le premier leader et porteur du maillot rouge de la 8e édition du Tour de Croatie cycliste (2.1) après son succès dans la première étape mardi.

L'Italien, qui signe son premier succès de l'année, a devancé au sprint à l'arrivée des 181 km du parcours entre Primosten, au bord de l'Adriatique, et Sinj le Danois Tobias Lund Andresen (Dsm-firmenich) et le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling). Le Néo-Zélandais Campbell Stewart (Jayco-AlUla) a fini 4e et l'Italien Giovanni Lonardi (EOLO-Kometa) 5e. Aucun Belge n'est présent sur les routes croates.

Grâce aux bonifications à l'arrivée, Viviani compte 4 secondes d'avance au classement général sur Andresen et 6 sur Kristoff.