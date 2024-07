Elias Van Breussegem remporte en solitaire le titre des Elites 2

Jarno Bellens a tenté en vain d'animer le début de la course mais ce n'est que vers la mi-parcours qu'un groupe de tête s'est formé avec Brent Van Mulders, Herman Vanhoucke, Andreas Goeman, Kenn Simon et à nouveau Bellens. Comme le peloton a multiplié les contre-attaques, l'avance des leaders est passée sous la minute à 47 bornes de l'arrivée alors qu'elle était de 1:55 au moment d'entamer les trois derniers tours.

Un tour plus tard, l'écart n'était plus que d'une demi-minute. A l'exception de Vanhoucke, les autres leaders ont cru pouvoir mener l'assaut à bon port. Van Mulders, Bellens, Goeman et Simon ont abordé le dernier tour avec seulement 13 secondes d'avance avant d'être rejoints d'abord par Van Breussegem et puis par le reste du peloton à 13 kilomètres de l'arrivée.