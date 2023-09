Elisa Balsamo remporte la 1re étape au sprint pour quelques centimètres devant Wiebes

Au lendemain du prologue qu'elle a remporté, Kool compte 2 secondes d'avance sur Balsamo, et une de plus sur Lorena Wiebes.

Les coureuses offensives ont attendu le sprint intermédiaire après plus de 40 kilomètres pour lancer les premières attaques. La Française Margaux Vigie (Lifeplus Wahoo), la Norvégienne Amalie Lutro (Uno-X) et la Néerlandaise Femke De Vries (GT Krush Rebellease) ont finalement pris la tête après 70 kilomètres de course mais elles n'ont jamais réussi à accumuler une avance de plus d'une minute.