Elisa Longo Borghini: "Ce n'est pas toujours la plus forte qui gagne"

"C'était un très long sprint. Kasia a fait un petit écart. J'ai pu le combler. J'ai lancé à 200m et Grace a pu me dépasser. C'est un peu décevant d'être 2e", a déclaré Elisa Longo Borghini au micro des organisateurs. "Je venais pour un bon résultat, j'avais de bonnes jambes. J'ai fait de mon mieux, et la plus rapide a gagné aujourd'hui. Chapeau à Grace. Pour être honnête, j'ai toujours cru qu'on les reprendrait [l'échappée] car j'avais une solide équipe. Elle a roulé très fort en vue de la Roche-aux-Faucons et j'ai voulu conclure le travail de mes coéquipières. Je savais qu'il fallait y aller, j'ai attaqué et lâché tout le monde, ou presque. J'étais sûre qu'on reviendrait. Mais il y avait une chance qu'elles puissent rester avec nous car le final leur était favorable. Peut-être que j'étais la plus forte. Mais en cyclisme, ce n'est pas toujours la plus forte qui gagne. C'est parfois la plus rapide ou la plus maligne. Et c'est ce qui fait la beauté du cyclisme", a conclu la championne d'Italie, victorieuse au Tour des Flandres et à la Flèche Brabançonne cette année.