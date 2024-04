Elisa Longo-Borghini: "Liège-Bastogne-Liège est mon prochain grand objectif"

La championne d'Italie Elisa Longo-Borghini a remporté en solitaire la 9e édition de la Flèche brabançonne dames (1.Pro) mercredi. La coureuse de Lidl-Trek s'est ainsi positionnée comme une des dames à suivre dans le triptyque ardennais, Amstel-Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, course qu'elle a commencé à préparer en hiver.

"Je veux tout d'abord dire que ma victoire est le fruit d'une grosse performance de mon équipe", a indiqué l'Italienne qui a fait l'impasse sur Paris-Roubaix pour se concentrer sur les Ardennaises. "Tout le monde voulait bien faire. J'ai lancé ma course dans la Mosksestraat, un nom qui m'a fait penser à mon compagnon, Jacopo 'Mosca' (Lidl Trek). Je me suis retrouvée avec Demi Vollering dans la finale, elle semblait très forte mais j'étais plus forte qu'elle aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être le contraire. C'est comme ça que ça se passe dans le cyclisme. Il n'y a pas de victoire facile. J'ai battu Demi mercredi, c'est une des meilleures coureuses du monde, elle a tout gagné l'an passé, je la respecte énormément. Il est cependant clair, en ce qui me concerne, que gagner le Tour des Flandres a fait grandir ma confiance et ma joie".

Evoquant ses prochains objectifs, la championne italienne a annoncé sa participation au prochain triptyque ardennais. "J'ai beaucoup travaillé cet hiver, déjà, en vue de Liège, ce sera mon grand objectif, c'est une course que j'adore. Je suis très en forme pour le moment et j'essaierai de maintenir cette condition jusqu'à la Vuelta. On doit encore voir le scénario des courses mais, en principe, je serai à l'Amstel pour aider Shirin van Anrooij, qui sera à domicile. A la Flèche wallonne, mon but sera d'aider au maximum Gaia Realini, qui une excellente grimpeuse", ajoute Elisa Longo-Borghini, 2e à Liège l'an dernier derrière Demi Vollering.