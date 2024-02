Elke Vanhoof, spécialiste de BMX, se fracture le poignet à cinq mois des Jeux Olympiques

Vanhoof en a fait l'annonce avec légèreté, publiant sur les réseaux sociaux une vidéo et des photos de sa chute, ainsi que de la radiographie, le tout sur fond de musique enjouée. "Cela résume plus ou moins mon week-end. Je suis heureuse de m'en sortir avec seulement un poignet cassé (scaphoïde) et une commotion. Je retourne à la maison et je me ferai opérer au plus vite", a-t-elle écrit.

La coureuse cycliste de 32 ans, qui s'est aussi lancée depuis 2022 dans les épreuves sur piste, est tombée à la suite d'un contact avec une concurrente. À cause de sa blessure, elle ne sera donc pas du voyage à Brisbane pour la 2e manche de Coupe du monde en Australie, les 24 et 25 février.