Emma Norsgaard résiste au peloton et s'impose, Lotte Kopecky, 3e, garde le maillot jaune

La Finlandaise Lotta Henttala (AG Insurance-Soudal Quick Step) a été disqualifiée de la course en cours d'étape pour s'être tenue à la voiture de son équipe. Son directeur sportif a également été exclu de la course, comme cela a été le cas pour Danny Stam de l'équipe SD Worx après que la Néerlandaise Demi Vollering s'est abritée derrière la voiture, jeudi. La coureuse avait reçu une pénalité de 20 secondes.

Le peloton tenait en joue l'échappée à l'approche du final, et Alonso a été lâchée par ses compagnes à environ 5 kilomètres du terme tandis qu'elles ne comptaient plus que 30 secondes d'avance. Avec 10 secondes d'écart sous la flamme rouge, une chute dans le peloton a perturbé l'emballage, et Norsgaard a tenu bon devant pour s'adjuger la 14e victoire de sa carrière. Skalniak-Sojka a été reprise par le groupe, et Kool et Kopecky ont pris la 2e et la 3e place.

Samedi, la 7e étape sera réservée aux grimpeuses, avec l'ascension du Col d'Aspin et l'arrivée au Tourmalet, après 89,8 kilomètres.