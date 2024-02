Emmenée par Lotte Kopecky, Lorena Wiebes remporte la 1re étape pour sa rentrée

La Néerlandaise Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) a remporté la 1re étape du Tour des Émirats arabes unis féminin (WorldTour) courue jeudi sur 122 km entre Dubai Miracle Garden et Dubai Harbour.

Parfaitement emmenée par Lotte Kopecky, Wiebes s'est montrée la plus rapide du sprint pour débloquer son compteur pour sa première course de la saison, signant la 72e victoire de sa carrière. Les Italiennes Rachele Barbieri (DSM-firmenich PostNL) et Chiara Consonni (UAE Team ADQ) ont complété le podium.

Lotte Kopecky, qui a terminé à la 9e place, a effectué sa grande rentrée sur la route lors de cette première étape. Ce Tour des Émirats arabes unis sera sa seule course de préparation pour les classiques printanières.