En bonne forme, Timo Kielich a reçu sa chance et l'a saisie

"Sur la fin, Eenkhoorn ne voulait plus coopérer. J'ai essayé de maintenir le rythme jusqu'au dernier kilomètre avant que l'on entame la partie de poker", a déclaré le coureur Alpecin-Deceuninck. "Je savais qu'il y avait un vent arrière à l'arrivée et que je pourrais donc sortir de sa roue. Le fait d'avoir un sprint rapide après une course difficile m'a été précieux."

"Ces dernières semaines, la forme était bonne et cette fois-ci, j'ai bénéficié d'une occasion de jouer ma carte et de courir pour la victoire. Ce parcours est vraiment propice à l'attaque et il faut se donner à fond toute la journée. Et c'est aussi quelque chose que notre équipe recherche. Faire la course et reste à l'attaquer. C'est formidable de gagner, mais nous pouvons aussi être fiers de la façon dont nous avons roulé en tant qu'équipe. Toujours en contrôle, toujours quelqu'un devant, et se retrouver à trois dans le groupe de tête", s'est réjoui Kielich, dont c'était la deuxième victoire en carrière après une étape du Tour de Wallonie la saison dernière.