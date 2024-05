En Chine, des vélos plus abordables pour les cyclistes handicapés

Sur les routes poussiéreuses de Mongolie intérieure, dans la campagne chinoise, ils dépassent les troupeaux de moutons et intriguent les villageois: ces cyclistes handicapés testent un nouveau modèle de vélo adapté et plus abordable.

Allongés dans leur "handbike" ou vélo à main, ils font partie du collectif Krankin' Thru China, qui aide depuis dix ans les Chinois en fauteuil roulant à faire du sport au grand air.