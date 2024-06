En remportant le contre-la-montre de la 4e étape, Remco Evenepoel prend le maillot jaune

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) s'est imposé lors de la quatrième étape et unique contre-la-montre de la 76e édition du Critérium du Dauphiné (WorldTour) mercredi. Avec ce succès, le champion du monde de l'exercice fait coup double puisqu'il s'empare du maillot jaune. Il termine devant le Britannique Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) et le Slovène Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), respectivement deuxième et troisième dans le classement du jour.