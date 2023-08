En rouge, Remco Evenepoel n'est pas contre l'idée de "céder le maillot à un autre coureur"

Les plus rapides du peloton bénéficieront de leur première occasion de briller, mardi, avec une journée riche de 184 kilomètres descendant des sommets andorrans à la côte catalane. Deux ascensions de 3e catégorie en fin d'étape ne devraient pas empêcher l'emballage final attendu à Tarragone.

Evenepoel débutera la journée en rouge, bien qu'il n'eût pas prévu d'endosser le maillot de leader au général aussi tôt dans la course. Cela aurait pu épargner son équipe d'une partie du travail, "mais la situation de course en a décidé ainsi", a expliqué le champion du monde du contre-la-montre lundi après sa victoire à Andorre. "Une fois que les échappés ont été repris, je devais me battre pour la victoire d'étape."