Encore de belles récompenses: Lotte Kopecky et Remco Evenepoel élus cyclistes belges de la saison

Remco Evenepoel, 24 ans, retrouve un trophée remporté en 2022 mais qu'il avait dû céder à Jasper Philipsen l'an dernier. Lotte Kopecky, 28 ans, inscrit elle son nom au palmarès pour la cinquième fois d'affilée.

Evenepoel l'a emporté avec 546 points et devance dans l'ordre Tim Merlier (376), Jasper Philipsen (347), Wout Van Aert (277) et Thibau Nys (224). Les votes viennent des coureurs eux-mêmes et 91,4 % du peloton belge a voté, ont précisé les organisateurs. Le Brabançon a ajouté neuf victoires à son palmarès cette saison, portant son total à 59, avec notamment le doublé course en ligne-chrono lors des Jeux Olympiques de Paris. Il a aussi renouvelé son titre de champion du monde du contre-la-montre. Evenepoel avait débuté sa saison par une victoire sur la Figueira Champions Classic avant de gagner une étape et le classement général du Tour de l'Algarve.