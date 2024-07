Encore une deuxième place pour Kopecky: "Je regarde ce Giro au jour le jour"

"Nous avons passé une excellente journée", a expliqué Kopecky. "Pas seulement moi, mais 'Niffi' (Niamh Fisher-Black, ndlr) aussi a accompli un travail remarquable. C'est une bonne grimpeuse et nous avons déjà dit à plusieurs reprises qu'elle doit tenter sa chance quand elle le peut. Elle l'a fait aujourd'hui et cela a fonctionné à merveille. Avec une victoire comme conséquence."

Dans le dernier kilomètre, la Néo-Zélandaise a lâché l'Espagnole et la championne du monde a réussi à terminer deuxième, derrière son équipière. C'est la deuxième fois consécutive que Kopecky termine deuxième dans ce Giro. Elle grimpe d'ailleurs à la deuxième place du général, à 13 secondes du maillot rose Elisa Longo Borghini. Mais Kopecky avait indiqué avant le début du Tour d'Italie que la victoire d'étapes n'était pas un objectif.

La championne du monde pourra prendre le départ de la quatrième étape avec le maillot rouge de leader du classement par points. "Je regarde cette course par étapes au jour le jour. Je me suis fixé d'autres objectifs. Ils sont après ce Giro. Je ne pense pas me mêler aux sprints intermédiaires. Si je peux prendre des points à l'arrivée, c'est beau bien sûr. Je ne vais pas travailler pour conserver ce maillot rouge. Demain, ce sera encore une étape difficile, donc je ne pense pas avoir une chance de victoire."