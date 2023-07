Esteban Chaves et Romain Bardet abandonnent la course, après Meintjes et Pedrero

Le champion de Colombie Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) et le Franças Romain Bardet (dsm-firmenich) ont abandonné le Tour de France. Impliqué dans la chute massive qui a nécessité la neutralisation de la course au début de la 14e étape, Chaves a tenté de repartir, mais il a jeté l'éponge une dizaine de kilomètres après le deuxième départ. Romain Bardet est quant à lui parti à la faute dans une descente.

Les coureurs s'étaient élancés d'Annemasse pour le départ fictif, et la première chute a eu lieu environ six kilomètres après le départ réel de l'étape. La direction a immédiatement annoncé la neutralisation de la course, tandis que plusieurs coureurs étaient au sol. L'Espagnol Antonio Pedrero (Movistar) et le leader sud-africain d'Intermarché-Circus-Wanty, Louis Meintjes, ont abandonné rapidement, tandis que Chaves a repris la course avant de déclarer forfait.

Romain Bardet, qui ne faisait pas partie des coureurs les plus affectés par la première chute, est tombé dans la descente du Col de Saxel, la première ascension de la montée. Le candidat au classement général pour dsm-firmenich, l'air déboussolé, a été pris en charge par les médecins avant de quitter la course.