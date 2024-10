Ethan Vernon remporte la 3e étape et prend la tête du classement général

Vernon a réglé le sprint pour s'imposer devant le Colombien Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) et son équipier canadien Riley Pickrell. Milan Fretin (Cofidis) échoue au pied du podium et termine meilleur Belge et Gijs Van Hoecke (Intermarché-Wanty), 7e, est le second Belge dans le top 10.

Le Britannique signe la 10e victoire de sa carrière, la deuxième cette saison après une étape du Tour des Alpes-Maritimes en février.