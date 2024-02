Etoile de Bessèges: Axel Laurance dompte Pedersen

Dans un sprint en côte menant à la cime du Castellas, il a devancé le Danois Mads Pedersen (Lidl Trek), champion du monde en 2019, et le Français Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hôtels).

Le Français Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), champion du monde espoirs en titre, s’est emparé du maillot corail de leader de l’Étoile de Bessèges grâce à sa victoire jeudi dans la 2e étape, longue de 163,6 km entre Marguerittes et Rousson (Gard).

Le leader d’Alpecin-Deceuninck, qui a vu trois de ses équipiers chuter au pied de la montée, a produit son effort à 150 mètres du but et a résisté au retour de Pedersen.

Après Bryan Coquard en 2022, un nouveau Français s’est donc imposé sur les hauteurs de Rousson, au sommet de cette côte non répertoriée de 1,6 km. "Les 50 derniers mètres, c’était dur", a soufflé le Breton Laurance, qui s’est écroulé après la ligne d’arrivée.

Laurance, 22 ans, est donc le premier leader de l’épreuve, avec, au jeu des bonifications, quatre secondes d'avance sur Pedersen et six sur Vauquelin, puisque la première étape prévue mercredi autour de Bellegarde avait été annulée à la demande de la préfecture du Gard, en raison du contexte social lié au mouvement des agriculteurs.

Le Danois, grandissime favori de l’étape et de la course, est revenu dans la roue de Laurance mais il a calé sur la fin et a terminé 2e, comme en 2022.

Au classement général, les écarts sont déjà importants dans cette course qui se joue souvent pour quelques secondes. Les principaux favoris sont tout de même en embuscade, à commencer par les coureurs de Décathlon-AG2R, qui placent Benoît Cosnefroy (lauréat 2020), Axel Baudin et Aurélien Paret-Peintre dans le Top 10.

Cela augure d’une course de mouvement vendredi lors de la 3e étape, qui se déroule autour de Bessèges sur des reliefs semi-montagneux. Il s’agit de la seule journée propice aux grimpeurs et aux puncheurs, avant un retour dans la plaine samedi et un contre-la-montre de 10,6 km à Alès dimanche.