Evenepoel au sujet du mythique Tourmalet: "Les jambes feront la différence"

La 13e étape ne compte que 134 kilomètres, mais le peloton devra aborder trois ascensions difficile: le col de l'Aubisque, le col de Spandelles et le col du Tourmalet, où la ligne d'arrivée se trouve après une montée de plus de 18 kilomètres, à plus de 2.100 mètres d'altitude.

Après l'étape de jeudi, Evenepoel ne voulait pas révéler comment il envisageait aborder la terrible ascension du Tourmalet. "Je ne vais pas le dire, car je vois tous les jours un homme de Jumbo-Visma qui écoute derrière vous", a-t-il souri aux journalistes.