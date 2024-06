Evenepoel distancé par Roglic: "J'ai vraiment senti que mes jambes étaient lourdes"

"C'était vraiment difficile comme journée. Dans l'ascension finale, j'ai vraiment senti que mes jambes étaient lourdes et que ce serait difficile de suivre les meilleurs", a concédé le champion de Belgique sur route.

"Après quatre ou cinq kilomètres dans l'ascension, j'ai communiqué via la radio que je n'étais plus assez frais et que je devais trouver mon propre rythme, que Mikel (Landa, ndlr) pouvait tenter sa chance, mais il est rapidement revenu et il a essayé de me guider."