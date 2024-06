Evenepoel domine le contre-la-montre et prend le jaune: "Étonnant d'avoir un tel niveau"

"Tout va mieux que prévu, j'avais de bonnes jambes et surtout de bonnes sensations. Tout n'était pas encore top car j'ai eu un peu de mal au milieu de l'étape, mais je gagne et c'est le plus important", a commenté Evenepoel au micro de l'organisation.

"C'est toujours un plus pour la confiance et pour le futur. On va profiter de ce moment, prendre cette course au jour le jour. Je suis très heureux de ma performance d'aujourd'hui."