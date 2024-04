Evenepoel espère reprendre rapidement sur rouleaux et ne change pas ses plans pour le Tour

Evenepoel avait chuté lors de la 4e étape de l'épreuve basque. Il avait subi une fracture de la clavicule droite et de l'omoplate droite. "Je sens que cela s'améliore chaque jour. Mes précédentes chutes m'aident à prendre le temps de me soigner. J'espère être rapidement sur les rouleaux, peut-être déjà après ce week-end", a confié Evenepoel dans le podcast The Wolfpack Howls' publié vendredi par son équipe Soudal Quick-Step.

Le champion de Belgique est également revenu sur sa chute. "En regardant de plus près, je prends la mauvaise ligne. J'ai roulé sur une bosse et j'ai perdu le contrôle quand ma roue arrière a touché le sol. On roulait à 80 km/h et j'ai freiné car je sentais que je quittais ma trajectoire. C'est toujours facile de dire après coup que j'aurais pu faire ceci ou cela mais tout a été tellement vite."