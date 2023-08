Evenepoel et van Aert se citent comme favoris pour le chrono de vendredi

Remco Evenepoel et Wout van Aert se sont cités comme favoris de l'épreuve contre le chrono des championnats du monde de cyclisme sur route vendredi à Stirling en Ecosse, "avec Ganna et Kung" ont ajouté les deux coureurs belges lors d'un point presse mercredi.

"Pour moi, Wout est le grand favori", a estimé Evenepoel. "Tout le monde l'a vu dimanche. Il est absolument au top de sa forme."

"Je vois plusieurs favoris", a déclaré de son côté Wout van Aert, 2e de la course en ligne derrière le Néerlandais Mathieu van der Poel. "Remco bien sûr, tout comme Stefan Küng. Il a terminé cinquième de la course sur route dimanche et a montré qu'il était fort. Filippo Ganna est également une certitude parmi les favoris."