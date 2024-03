Evenepoel et Vingegaard s'affrontent pour la première fois en 2024

Le lendemain du Tour des Flandres, commence traditionnellement le Tour du Pays basque, et cela ne change pas en 2024. La course espagnole de six jours WorldTour pourrait offrir, pour sa 63e édition, un duel entre le tenant du titre le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) et le champion de Belgique Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Vingegaard, Evenepoel, le double vainqueur Primoz Roglic, le vainqueur de la Vuelta Sepp Kuss, le duo de l'UAE Team Emirates Juan Ayuso et Brandon McNulty, le champion danois Mattias Skjelmose, les coureurs locaux Mikel Landa et Pello Bilbao, Simon Yates, le champion olympique Richard Carapaz, Santiago Buitrago, Jay Hindley et Tom Pidcock : la liste des meilleurs coureurs qui prendront le départ de l'édition 2024 est longue. Cette course par étapes est pour beaucoup de coureurs la dernière préparation avant les classiques ardennaises.

Cependant, l'attention est surtout portée sur le duel entre le double vainqueur du Tour, Vingegaard, et Evenepoel. Ils se rencontrent pour la première fois depuis la Vuelta 2023. Vingegaard a dominé le Tour du Pays basque l'année dernière avec la victoire finale et trois victoires d'étapes, tandis que pour Evenepoel, c'est sa deuxième participation après 2022. À l'époque, le Brabançon avait terminé quatrième du classement général. Cette fois-ci, le Brabançon se prépare pour sa troisième course par étapes de 2024 après sa deuxième place à Paris-Nice.